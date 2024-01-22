حكومة كردستان ترقض تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن أربيل

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تصريحات أدلت بها وزارة الخارجية الإيرانية حول استهداف مقر للموساد في أربيل.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها، إن الحرس الثوري الإيراني انتهك بشكل صارخ سيادة العراق عن طريق إطلاق الصواريخ على الأراضي العراقية.

وأضافت حكومة إقليم كردستان العراق، أن الصواريخ الإيرانية التي أطلفها الحرس الثوري على أربيل، أدت لقتلى مدنيين في جريمة خطيرة.

وأشارت حكومة إقليم كردستان، إلى أن جرائم الحرس الثوري الإيراني لن تغطيها دعاية كاذبة وصور مفبركة.

وفي وقت سابق، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل، والذي تسبب في وفاه 4 أشخاص وإصابة آخرين، و باصفا إياه بالـ "هجوم جبان".

وقال بارزاني عبر صفحته على منصة إكس، إن هجوم الحري الثوري الإيراني على مدينة أربيل والذي استهدف مطار أربيل الدولي وموقعاً تابعاً للقنصلية الأمريكية، "غير مبرر"، مضيفا: "أدين الهجوم الجبان على شعب إقليم كردستان بأشد العبارات".

ودعا رئيس حكومة كردستان العراق، الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بأنه "الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان".