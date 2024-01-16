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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كردستان العراق: كل مزاعم إيران لتبرير هجومها على أربيل خاطئة

رئيس وزراء إقليم
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن كل المزاعم الإيرانية لتبرير هجماتها على أربيل، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف رئيس وزراء كردستان العراق خلال منتدى دافوس الاقتصادي، إن ما يثير الدهشة هو إقليم كردستان ليس جزءا من هذا الصراع القائم في المنطقة، ولا نعرف لماذا تنتقم إيران من المدنيين في أربيل.

وطالب بارزاني من الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد بعدم الاكتفاء بإدانة القصف الإيراني، قائلا: "نأمل أن تتخذ الحكومة العراقية الاتحادية كافة الإجراءات اللازمة لوقف تكرار الهجمات الإيرانية في المستقبل".

وأشار رئيس حكومة كردستان العراق: "لا نعتقد أن الإرهاب قد انتهى ونحتاج لقوات التحالف الدولي للتصدي له".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء:"رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف:"كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".

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