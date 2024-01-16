بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إيران على أربيل في العراق

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الهجمات الصاروخية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، مما أدي إلى وقوع ضحايا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له عبر موقع الوزارة الرسمي، إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارة الهجمات الإيرانية في أربيل اليوم.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن أحر التعازي لأسر الضحايا.

وقال ميلر في بيانه: "نحن نعارض هجمات إيران الصاروخية المتهورة التي تقوض استقرار العراق، وندعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتلبية طموحات الشعب العراقي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة، خاصة في إيران".