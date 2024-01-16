دون إصابات.. انفجار عبوة ناسفة بمدينة إيرانشهر جنوب شرق إيران

أفادت مصادر إعلامية إيرانية بوقوع انفجار عن طريق عبوة ناسفة بمدينة إيرانشهر جنوب شرق إيران دون سقوط إصابات.

كان رئيس مركز إدارة الطوارئ الطبية في محافظة البرز غرب طهران اعلن عن اصابة 53 شخصا في حادث انفجار مصنع للمستحضرات الصحية والتجميل في حي سيمين دشت الصناعي التابع لمدينة فرديس.

وقال الدكتور أحمد مهدوي في تصريح صحفي: إنه تم نقل جميع المصابين في هذا الحادث إلى المستشفيات، والحالة الصحية العامة لبعضهم حرجة فيما حالة الغالبية منهم جيدة.

وأضاف: أنه بعد الحادث، وصلت فرق الطوارئ التابعة لمحافظة البرز على الفور إلى مكان الحادث وقدمت الإغاثة اللازمة.