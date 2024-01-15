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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنُقحم النووي.. إيران تبعث رسالة تهديد لأمريكا بعد الهجوم على اليمن

صدى البلد

قالت صحيفة "زمان الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، إن إيران أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الهجوم على اليمن مفادها: إذا هاجمتمونا - فسنقحم النووي".

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الأمريكي البريطاني الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على اليمن، أعاد تعريف قواعد اللعبة بطرق عديدة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب في غزة، التي تشارك قوة متعددة الجنسيات في الحرب الإقليمية.

تصريحات حذرة من إيران

ووفقا للصحيفة فان الهدف من وراء هذه الخطوة هو إيران، مشيرة إلى أن النظام الإيراني ركز فقط حتى الآن على التصريحات الحذرة، دون تهديد مباشر للولايات المتحدة منذ بداية الحرب.

وبحسب الصحيفة فقد نقلت طهران الرسالة عبر محمد إسلامي، رئيس الوكالة النووية الإيرانية، والذي عادة ما يعتبر متحفظا للغاية في تصريحاته.

وأضافت الصحيفة "إنهم يبثون للغرب وأمريكا أنهم قادرون على اقتحام الأسلحة النووية، وهم لا يريدون ذلك الآن، لكنهم سيفعلون إذا هاجمتهم الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وأكدت الصحيفة أن اختيار إسلامي لنقل الرسالة ربما لم يكن من قبيل الصدفة. فهو الشخص الذي يضع إصبعه على نبض المشروع النووي الإيراني، ويدرك جيداً الحساسيات تجاه الغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسلامي هو الشخص الذي أجرى أكبر عدد من المحادثات مع رافائيل غروسي، الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية.

ايران الولايات المتحدة اليمن النظام الإيراني

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