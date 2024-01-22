جلسة خاصة لـ محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل مباراة الرأس الأخضر

أعلن خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، أن محمد صلاح، قائد الفراعنة، سيغادر المعسكر مساء اليوم، بعد مباراة كاب فيردي في بطولة أمم أفريقيا.

وأكد “الدرندلي”، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “أون سبورت”، على جهود الجهاز الطبي وحضور محمد صلاح لدعم المنتخب في المباراة، مشيرًا إلى تفاؤله بأداء الفريق وتحقيق الفوز.

وكشف عن جلسة خاصة لـ محمد صلاح مع اللاعبين، مؤكدا أن “محمد صلاح عقد أكثر من جلسة خاصة مع لاعبي المنتخب، وحفزهم وطالبهم بتحقيق الفوز”، متابعا “صلاح لديه تفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابيه أمام الرأس الأخضر الليلة”.