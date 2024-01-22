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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف أوباما يخضع لتدريبات تأهيلية استعدادا للقاء أم صلال

صدى البلد

خاض  يوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل مران اليوم الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً للقاء أم صلال القطري المقبل.

 

وأدى يوسف اوباما  التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وكان اللاعب غاب عن مباراة الوحدة الودية السابقة بسبب معاناته من إجهاد عضلي، مما دفع الجهاز الفني لإراحته من اللقاء.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

 

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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