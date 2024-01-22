قبل رمضان.. طريقة عمل مخلل الجزر زي المحلات

يعتبر الجزر المخلل من ألذ الأطعمة التي لا غنى عنها في كل وجبة ، لأنه من الأطباق الجانبية التي يمكن أن تضيف نكهة للطعام وتساعد فتح الشهية كما يحتوي على فوائد عديدة ينظم مستويات السكر في الدم ويحمي الكبد من الأمراض،يساعد لعلاج التشنجات والتقلصات العضلية،يقلل من قرحة المعدة الناتجة عن ضعف الأغشية المخاطية،وفيما يلي نقدم طريقة عمل مخلل الجزر في المنزل.

المقادير:

½ كيلو جزر.

1 معلقة من الملح.

2 ملعقة من الخل.

1 كوب من الماء الفاتر.

5 فصوص ثوم على كل برطمان.

1 معلقة من زيت الزيتون.



طريقة تحضير تخليل الجزر المخلل:

نقوم بغسل الجزر جيداً بالماء والخل.

ثم نقشره ونقطعه بالشكل التي ترغب به سواء دوائر أو صوابع.

ثم نأتي ببرطمان زجاجي ونضع الجزر بداخله.

ثم يتم وضع الثوم بعد تقشيره على الجزر في الأعلى.

قم بوضع المحلول الملحي على الجزر.

ثم قم بتغطية البرطمان بأوراق العنب أو الكرفس حتى لا يتم تسريب الهواء.

يتم وضع زيت الزيتون فوق أوراق العنب لمنع دخول البكتيريا إلى مخلل الجزر ويتم ترك المخلل مغطأ في مكان دافئ حتى أن ينضج.