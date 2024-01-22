توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

وجه أشرف بن شرقي لاعب منتخب المغرب ونادي الزمالك السابق رسالة إلى منتخب مصر في مباراة والرأس الأخضر .

وكتب بن شرقي من خلال حسابه الشخصي اكس :" توفيقك يارب لمصر ".".

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.