مستشار "التموين" السابق: احتياجاتنا من القمح للخبز المدعم تبلغ 10ملايين طن

علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، على تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي، قائلا إن اجمالي استهلاك مصر من القمح سنويًا يصل لـ22 طنا، ونستورد منها 12 مليون طن، موضحًا أن القمح الحكومي اللازم لإنتاج الرغيف المدعم 10 ملايين طن في السنة، والدولة مسئولة عن توفير القمح لإنتاج العيش المدعم وكل ما هو خلاف استيراد القطاع الخاص للرغيف السياحي والخبز الحر.

الدولة استلمت هذا العام أقل من 4 ملايين طن قمح من الفلاحين

وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة استلمت هذا العام أقل من 4 ملايين طن قمح من الفلاحين، وهذا العام أقل من العام الماضي، إلا أن أزمة الدولار جعلت التجار يشترون القمح من الفلاح من أجل السوق الحر.

وأضاف ان القمح المحلي ممنوع على التجار المتاجرة به، موضحا أن للتاجر حق شراء القمح من الفلاح وتوريده للدولة، والقمح المحلي أكثر جودة من القمح المستورد، وصناعة رغيف الخبز من القمح المستورد ستكون أقل جودة ولذلك يتم خلطه مع القمح المحلي.