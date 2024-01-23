بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تثير إعجاب جمهورها

خطفت الفنانة نسرين طافش، أنظار متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت نسرين طافش، بإطلالة جذابه؛ مرتدية لوك كاجوال بالون البيج الفاتح أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، مما أثار إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.





آخر أعمال نسرين طافش

نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى،محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء، وهي الشخصية البدينةالتى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميعالمستويات.