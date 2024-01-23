مناسبة يفخر بها كل مصري.. رئيس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ(72) لعيد الشرطة.

وجاء في نص برقية التهنئة:

تمر الأمم والشعوب خلال مسيرتها بأحداث تاريخية تتجلى فيها معاني الوطنية والتضحية، ولقد كانت موقعة تصدي رجال الشرطة الأبطال يوم الخامس والعشرون من يناير عام ١٩٥٢ مثالاً للتضحية والفداء من أجل كرامة وعزة هذا الوطن وشعبه العظيم؛ فاستحق أن يخلد هذا اليوم في سجلات الوطنية المصرية عيداً وطنياً للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري.

وتابع رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة التاريخية المجيدة، يشرفني أن نتقدم إليكم، وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود بخالص التهنئة، داعياً العلي القدير أن يعيينكم على ما أقامكم عليه في حماية أمن واستقرار هذا الوطن، وأن يتقبل أرواح شهدائنا في عليين، إنه سميع مجيب".

حفظ الله مصر وشعبها.