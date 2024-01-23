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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لـ تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعى ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، وكذلك غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن كل متهم منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وتخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 9278 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1242 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الوهاب س ع"، 29 سنة، عاطل، و"مصطفي و م"، 31 سنة، عاطل، و"محمود وم"، 28 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حازوا واحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا، وممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على جوهر مخدر الهيروين وجوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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