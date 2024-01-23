زراعة النواب: تشكيل لجنة لتوفير مصدر رى بديل لـ20 فدانا بأشمون بالمنوفية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وشهد الاجتماع استعراض النائب عصام ياسين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إعادة حفر البيارة المتصلة بترعة جانبية النجار في حوض الزرقة الشرقية مساحة 20 فدان قرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقال ياسين، إن هندسة الرى صعدت الموضوع وتم تصعيد الشكوى لوزارة الزراعة وانتهى الحال لعدم التوافق بين الأطراف المعنية بالموضوع، ونتيجة هذا الأمر يتم رى الاض بمياه غير صالحة بسبب تكسير البيارة، وهناك 20 فدانا من المفترض أن المصدر للوحيد للرى هو البيارة.

وقال المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية، إن هناك مشكلة منذ عامين، بسبب تكسير البيارة مم قبل طرفى نزاع، وتم رفع قضايا من الطرفين، وهو ما تسبب فى عدم فتح البيارة بسبب نظر القضية امام ، والبديل يتمثل فى توفير مصدر رى رسمى لحين صدور قرار رسمى فى النزاع، ومن ثم يتم التوجه للرى وتقديم طلب رسمى من الأطراف المتنازعة لتوفير موارد مائية بديلة لحين حل المشكلة القضائية.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية حل المشكلة سريعا للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وأوصت اللجنة توفير مصدر رى بديل لحين البت فى الشكوى محل النزاع.



كما استعرض النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تلوث مياه النيل فرع رشيد بقرى بمركزي منوف والسادات بقرى الاخماس أبو نشابة وجزى وصنصفط محافظة المنوفية مما أدى تدهور انتاجية الثروة السمكية واضرر بدخل أهالي تلك القرى كون صيد الأسماك هو المصدر الرئيسي لدخلهم.

وحذر النائب، من استمرار الأوضاع، مشددا على ضرورة البت فى طلب الإحاطة سريعا.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الرى وحماية نهر النيل ومديرية الرى بمحافظة المنوفية وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الصحة، للمرور على المجرى المائى محل طلب للاحاطة وذلك لمعاينة المجرى والوقوف على أسباب التلوس وأخذ قرارات عاجلة لغلق مصادر التلوث جميعها على أن تمارس اللجنة عملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير ، وموافاة اللجنة البرلمانية بالتفاصيل جميعها.



كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة لمعاينة الموقع المحدد الوارد فى طلب الإحاطة بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.

وقال الحصرى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل وموافاة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالتفاصيل لمطالبة التخطيط بتوفير الاعتماد المالى بناء على توصية اللجنة المزمع تشكيلها.

وفيما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.