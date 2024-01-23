نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

توعد قادة الحكومة الصهيونية بالانتقام من المقاومة بعدما أذاقتهم الويل الليلة الماضية في عملية كانت نتيجتها مقتل 24 جنديًا صهيونيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع يوآف جالانت والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، أنهم لن يصمتوا على ماحصل لجنودهم.

وذكروا في بيان مشترك: "نحني رؤوسنا لمن سقطوا بغزة ولن نتوقف عن السعي من أجل تحقيق الانتصار".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "عيوننا تتجه إلى حزب الله الذي يواصل استفزازنا في الشمال ونحن مستعدون لأي تطورات".



وذكر جالانت " تعرضنا لضربة قوية يوم الاثنين ومقتل 24 من جنودنا ليس بالأمر الهين".

وذكر عضو مجلس الحرب بيني جانتس: "قلوبنا مكسورة هذا الصباح بسبب سقوط ضحايا الجيش الإسرائيلي في غزة".

وأكد نتنياهو على أنه لن يتوانى عن تحقيق الانتصار واستئصال المقاومة.