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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الفنان عبدالغني السيد يكشف حقيقة تدخل الملك فاروق في طلاق والده

نجل الفنان عبد الغني
نجل الفنان عبد الغني السيد

كشف محمد عبدالغني السيد، نجل الفنان عبد الغني السيد، حقيقة تدخل الملك فاروق في طلاق والده.

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وقال محمد عبدالغني السيد، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، على قناة "ten"، "لست متأكدا من هذا الكلام، لكن كل ما في الأمر أن والدي تزوج واحدة بنت وزير كبير جدا في بلاط الملك فاروق، وكان صديق لوالدي".

وأضاف "والدي تزوج بنت الوزير لأنه يعرفه، وبعد أكثر من أسبوع من الزواج الرسمي، والد البنت جاء لوالدي وقال له لازم تنفصل عن بنتي لأن فيه مشاكل كتيرة هتحصلي بسبب الجوازة دي".

وتابع "والدي استسلم للموضوع، وكانت صدمة عاطفية لوالدي وللزوجة نفسها، وانتهى الموضوع"، موضحا "ليس لدي سند قانوني أو سند مكتوب أن الملك فاروق تدخل في الطلاق".

الملك فاروق

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