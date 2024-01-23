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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تسيطر على 3 طائرات "درون" لجيش الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت  كتائب القسام سيطرتها على 3 طائرات "درون" لجيش الاحتلال منها طائرتان انتحاريتان من نوع "ماعوز" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

 

فيما أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي إرتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيد و 354  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. 

 

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25490 شهيد و 63354 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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