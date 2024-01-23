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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تكذب لتبرئة نفسها أمام الرأي العام العالمي

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن ما تردده إسرائيل خلال تلك الفترة كلام مرس، لا أساس له من الصحة، وأكاذيب، والغرض منه تزييف الحقائق، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لإلقاء التهم على مصر، لتبرئة نفسها.

 

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياو اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن مصر هي من تقف بجوار الشعب الفلسطيني، وتعد أكثر دولة أرسلت مساعدات، ولم تغلق معبر رفح، وتعاملت مع القضية كطرف رئيسي يسعى للحل.

 

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن عمليات تهريب الأسلحة تتم من داخل إسرائيل نفسها، إضافة إلى أنه يوجد سلاح داخل القطاع، مؤكدا أن دخول الأسلحة والمتفجرات معلومة.

 

مبادرة للعمل على إنهاء الأزمة

أضاف أن التحركات المصرية مدروسة على أعلى مستوى، مؤكدا أن وزير الخارجية سامج شكري تشاور مع وزراء الخارجية الأوروبيين للعمل على وجود مبادرة للعمل على إنهاء الأزمة.

طارق فهمي إسرائيل تزييف الحقائق مصر الشعب الفلسطيني

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