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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي: سأتفاوض مع حركة الشباب بشرط

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنه على استعداد للجلوس والتفاوض مع حركة الشباب المتطرفة التي تنشط في الصومال وتتسبب في زعزعة البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وقال الرئيس الصومالي، إن حركة الشباب هي حركة إرهابية عالمية، تتبنى فكر تنظيم القاعدة ولكن إذا تخلوا عنه واعترفوا بالدولة الصومالية، فنحن مستعدون للتفاوض معهم، بحسب حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

ونفى شيخ محمود أي معلومات لديه عن دول تدعم "الشباب"، موضحا: "قد يكون هناك بعض المتعاطفين مع فكر القاعدة في أجزاء مختلفة من العالم، لكن الشباب يجمعون الأموال محلياً، ونحن نعمل الآن على وقف ذلك.

يذكر أن الرئيس الصومالي حقق نجاحات بارزة خلال الأونة الأخيرة في الحرب ضد الإرهاب ودحر حركة الشباب في مناطق كثيرة من الصومال، بمعاونة من القوات الأمريكية.

الرئيس الصومالي حركة الشباب القرن الأفريقي حركة الشباب المتطرفة حسن شيخ محمود تنظيم القاعدة

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