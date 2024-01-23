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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح الطريق والسيطرة على حريق بتريلا بالدقهلية .. صور

صورة من الحريق
صورة من الحريق

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب بتريلا محملة بالحديد على الطريق الدائرى بالمنصورة حيث شب بكابينة السائق وانتقل الى السيارة وتبين أن السبب وراء ذلك ماس كهربائى.

كما تم فتح الطريق المرورى عقب توقفه فترة قصيرة من قبل المرور  والحماية المدنية.

ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجده بانقلاب تريلا واشتعال النيران بها على الطريق الدائرى بالمنصورة واشتعال النيران بها .

 انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب تريلا واشتعال النيران بها تم  السيطرة على الحريق ولا يوجد مصابين حتى الآن  وجار فتح الطريق للسيارات.

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