استقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-1-2024

يكشف صدى البلد أسعار الخضروات، حيث ارتفعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 9 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 15 و25 جنيهًا للكيلو.

وكانت أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة من 8 إلى 10 جنيهات.

فبما ارتفع سعر البطاطس متراوحًا بين 5 و9 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 10 و 13 جنيهًا للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 6 جنيهات .

أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 9 و22 جنيهًا للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 8 و16 جنيهًا مرتفعة بنحو جنيه واحد

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و4 جنيهات

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 11 و21 جنيهًا للكيلو مرتفعه بنحو 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي تراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 22 و30 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها للكيلو

واستقر سعر البسلة اليوم بين 16 و24 جنيها

وتراوح سعر السبانخ بين 6 و7 جنيهات

وتراوح سعر البامية بين 40 و45 جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيه للكيلو

وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة