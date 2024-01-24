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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-1-2024

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

يكشف صدى البلد أسعار الخضروات، حيث ارتفعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 9 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 15 و25 جنيهًا للكيلو.

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وكانت  أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة  من 8 إلى 10 جنيهات. 

فبما ارتفع سعر البطاطس متراوحًا بين 5 و9 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 10 و 13 جنيهًا للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 6 جنيهات .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و9 جنيهات للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 9 و22 جنيهًا للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 8 و16 جنيهًا مرتفعة بنحو جنيه واحد
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و4 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 11 و21  جنيهًا للكيلو مرتفعه بنحو 4 جنيهات.
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 22 و30 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 6 و10  جنيهات
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها للكيلو
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 16 و24 جنيها
  • وتراوح سعر السبانخ بين 6 و7 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و45 جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيه للكيلو
  • وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 8 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 7.5 جنيه
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 7و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 9 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 40 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و45 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراوح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها
  • سعر الرمان بين 11 و 19 جنيها
  • سعر الفراولة من 14 لـ 20 جنيها
الخضروات اسعار الخضروات أسعار الطماطم اليوم اسعار الفاكهة البطاطس

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