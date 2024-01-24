استقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-1-2024

يكشف صدى البلد أسعار الخضروات، حيث ارتفعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.
واستقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 9 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 15 و25 جنيهًا للكيلو.
وكانت أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة من 8 إلى 10 جنيهات.
فبما ارتفع سعر البطاطس متراوحًا بين 5 و9 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 10 و 13 جنيهًا للكيلو.
وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.
أسعار الخضراوات اليوم
- أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 6 جنيهات .
- أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و9 جنيهات للكيلو.
- وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو
- أسعار البصل اليوم تراوحت بين 9 و22 جنيهًا للكيلو
- أسعار الكوسة تراوحت بين 8 و16 جنيهًا مرتفعة بنحو جنيه واحد
- سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و4 جنيهات
- أسعار الفاصوليا تراوحت بين 11 و21 جنيهًا للكيلو مرتفعه بنحو 4 جنيهات.
- الباذنجان البلدي تراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو في الجملة
- فلفل رومي بلدي تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه للكيلو
- فلفل حامي بلدي تراوح بين 7.5 و9.5 جنيه الكيلو
أسعار الخضراوات في سوق العبور
- سعر الفلفل الألوان تراوح بين 22 و30 جنيها
- وتراوح سعر الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات
- وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها للكيلو
- واستقر سعر البسلة اليوم بين 16 و24 جنيها
- وتراوح سعر السبانخ بين 6 و7 جنيهات
- وتراوح سعر البامية بين 40 و45 جنيها للكيلو
- سجل سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها للكيلو
- وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو
- ووصل اللفت إلى 2.5 جنيه للكيلو
- وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو
أسعار الفاكهة
- أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 8 جنيهات
- أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 7.5 جنيه
- أسعار برتقال أبو سرة تراوح بين 7و 9 جنيهات
- أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 9 جنيهات
- أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
- سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
- سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيها
- سعر عنب مستورد أسود 40 جنيها
- سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و45 جنيها
- سعر تفاح جولدن تراوح بين 20 و30 جنيها
- سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
- سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها
- سعر الرمان بين 11 و 19 جنيها
- سعر الفراولة من 14 لـ 20 جنيها