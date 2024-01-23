جمعية رجال الأعمال المصريين: بدء تصدير البصل في أبريل المقبل

قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر لن تستطيع مد قرار وقف تصدير البصل طبقا لالتزامها الدولية، لافتا إلى أنه سيتم بدء تصدير البصل اعتبارا من شهر ابريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور سعيد حامد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

وأوضح النجاري، أن الحكومة يحق لها وفقا للاتفاقية وقف تصدير البصل مرة واحدة من أكتوبر وحتي ديسمبر الماضي ولا يجوز تجديد القرار، لافتاً إلى أن اللجنة تؤكد أهمية فتح الباب أمام تصدير البصل فوراً وقبل شهر ابريل لأنه يحقق عائدا جيدا للفلاح كما أنه يمثل مصدرا جيدا للعملة الصعبة.

محصول البصل

وأوضح أن محصول البصل واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة المحاصيل الزراعية المصرية، التى تصل إلى النوافذ التصديرية والأسواق العالمية.