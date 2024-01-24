ردًا على الهجمات ضدنا|بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي بشأن الضربات الجوية في العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران".

وجاءت الضربات ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته مجموعة كتائب حزب الله التابعة لإيران على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة فوكس نيوز.

وأطلقت الجماعة 17 صاروخًا باليستيًا وصاروخًا على قاعدة الأسد، حيث يتمركز غالبية القوات البالغ عددها 2500 جندي في العراق.

وذكرت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها على علم بالتقارير التي أشارت إلى شن هجوم على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.