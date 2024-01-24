مفاجأة.. نادر السيد يكشف الأقدر بحراسة منتخب مصر

نشر الاعلامي مجدي عبد الغني تصريحات نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر السابق بشان الاقدر بحراسة منتخب مصر .

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك :أبو جبل هو رقم واحد دلوقتي..تصريحات نارية من نادر السيد حول الأجدر بحراسة عرين الفراعنة .

وتمكن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من حسم الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادله مساء أمس أمام كاب فيردي بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر منتخب مصر منافسه الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.