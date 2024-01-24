محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق "اكتوبر - أبو سمبل" ، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والمهندس اسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق ، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي الأجهزة المعنية.

بدأ الاجتماع بعرض شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والاقليميـة وهي محطة الأقصر وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 متر مربع ، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 متر مربع، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل احداثيات الموقع العام للمحطات.



كما تمت مناقشة موقف تعارضات القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقال محافظ الأقصر أن هذا المشروع من المشروعات التنموية ويمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.