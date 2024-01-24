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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة المصرية.. انطلاق ماراثون المشي بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة للمشاركة في إنطلاق فعاليات ماراثون المشي للشباب والفتيات والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة إحتفالاً بذكرى ثورة 25 يناير واعياد الشرطة المصرية وبمشاركة 500 شاب وفتاه من أبناء المحافظة وذلك عقب اعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس انطلاق فعاليات ماراثون المشي للشباب والفتيات بجميع محافظات الجمهورية لتشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة وغرس قيم الولاء والانتماء تجاه الوطن في حضور الدكتور محمد عطوه ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة والدكتور عمر حجازي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية والكابتن السيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة.

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انطلق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لكلية الآداب جامعة الزقازيق والعودة لخط النهاية امام قصر الثقافة.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب والفتيات بممارسة الرياضة.

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