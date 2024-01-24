حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 72

هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، سائلين المولى- عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، وأن تتواصل جهوده وعطاؤه المخلص في شتى آفاق التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم آماله وتطلعاته في التقدم والرفعة والازدهار .

كما تقدم حسين زين - بحسب بيان- بخالص التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ولكافة رجالها البواسل عيون الوطن الساهرة، حفاظا على أمن واستقرار المواطن والحارس الأمين للجبهة الداخلية للوطن بتفان وشجاعة.

بطولات رجال الشرطة

وقال زين: إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة سطروا فيها أروع آيات التضحية والفداء في مواجهة العدوان بمعركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952، مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن جيل بعد جيل والذود عنه ضد إيه مخاطر.

وأضاف: "تحية تقدير وعرفان لأسر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين".

