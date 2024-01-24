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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال.. أعراض التهاب الجهاز البولي التناسلي

أعراض إلتهاب الجهاز
أعراض إلتهاب الجهاز البولي التناسلي للرجال

الالتهابات في الجهاز البولي التناسلي للرجال يمكن أن تتسبب في عدة أعراض شائعة، ومن بين هذه الأعراض الشائعة الأتي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أعراض إلتهاب الجهاز البولي التناسلي للرجال

التبول المؤلم: قد يشعر الرجل بألم أو حرقة أثناء التبول.

زيادة التردد البولي: يمكن أن يشعر الرجل برغبة متكررة في التبول، حتى إذا كانت كمية البول قليلة.

التبول الصعب أو العجز عن التبول: قد يجد الرجل صعوبة في البدء في التبول أو العجز عن التبول بشكل كامل.

تغيرات في البول: يمكن أن يلاحظ الرجل تغيرات في البول مثل لون غير طبيعي، ووجود رائحة كريهة، أو وجود دم في البول.

الإفرازات البولية: قد يشعر الرجل بوجود إفرازات غير طبيعية من القضيب، مثل القيح أو الإفرازات السميكة.

الألم في منطقة الحوض: قد يشعر الرجل بألم أو ضغط في منطقة الحوض أو الخصية.

الانتصاب المؤلم: يمكن أن يكون الانتصاب مؤلمًا في حال وجود التهاب في الجهاز البولي التناسلي.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيص الالتهاب ووصف العلاج اللازم، قد يطلب الطبيب أخذ عينة من البول أو إجراء فحوصات إضافية لتحديد سبب الالتهاب وتوجيه العلاج المناسب.

الالتهابات في الجهاز البولي التناسلي للرجال أعراض إلتهاب الجهاز البولي التناسلي للرجال التبول العجز عن التبول الإفرازات البولية الألم في منطقة الحوض الانتصاب المؤلم زيادة التردد البولي التبول الصعب أو العجز عن التبول ​​​​​​​health

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