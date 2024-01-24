دولة عربية تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائيّة في تونس، رياض دغفوس، بتسجيل أول حالة رسمية من المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن 1" بعد التقطيع الجيني الأخير الذي أجراه المركز.

وقال مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية، إنه بعد التقطيع الجيني الأخير الذي أجريناه، سجّلنا أول حالة رسمية من المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن 1"

وتابع دغفوس في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ تونس لا تملك حالات كثيرة مصابة بكوفيد 19، وهناك بعض الحالات فقط في المستشفيات التونسية، والمتحور الجديد من فيروس كورونا انتشر في أغلب دول العالم تقريبًا، خصوصا أنه يتمتع بسرعة الانتشار".

وأضاف دغفوس أنّ أعراض هذا المتحور الجديد عادية ولا تمثّل خطرًا، وعدد الحالات غير كبير، كما لم تعلن أي بلاد عن خطورة هذا المتحور إلى حد الآن ما عدا سرعته.

عن أبرز أعراضه، قال مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائيّة، إنها تتمثل في السعال، وسيلان الأنف، والإسهال في بعض الأحيان، مؤكدًا أنّ النزلة الموسمية هي الفيروس الأكثر انتشارًا في هذه الفترة، وهو الأمر الطبيعي باعتبارنا في فصل الشتاء، وأنّ أعراض النزلة وفيروس كورونا تتقارب وتتشابه.

وذكّر رياض دغفوس أنّ إجراءات الوقاية التي ساهمت في حمايتنا من الإصابة بفيروس كورونا، حمتنا أيضًا من الإصابة بالنزلة الموسمية ولهذا عاد فيروس النزلة بشكل أقوى مؤخرًا بعد أن تراجع في سنوات الجائحة، قائلًا إنّ المناعة نقصت ضد الفيروسات، وفق قوله.