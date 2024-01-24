بيان عاجل للكونجرس الأمريكي بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

أصدر أعضاء مجلس النواب الأمريكي، البالغ عددهم 210 أعضاء من كلا الحزبين بيانا مشتركا ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووصفوها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، البيت الأبيض برفض القضية وتقديم أي دعم محتمل لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن محكمة العدل الدولية ستحكم في قضية اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة يوم الجمعة القادم.

وقال كبير القانونيين الأمريكيين اليهود البروفيسور آلان ديرشوفيتز، الذي ظهر اسمه كمرشح محتمل للعمل كقاضي نيابة عن إسرائيل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن إسرائيل أخطأت في التوجه إلى هناك وأنه لا ينبغي لإسرائيل التعليق على أي قرار يتم اتخاذه.