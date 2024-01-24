تركيا تدعو لتجنب تأثير الأحداث في قطاع غزة على الوضع في سوريا

ذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الوفد التركي المشارك في مفاوضات أستانا حول التسوية السورية، قال إنه من الضروري تجنب تأثير الأحداث في قطاع غزة على الوضع في سوريا.

وتعقد الجولة الحادية والعشرون من محادثات أستانا بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان يومي 24 و25 يناير.

وذكرت الخارجية التركية، في بيان صحفي، أن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الذي يرأس وفد أنقرة، أجرى اتصالات ثنائية على هامش المفاوضات.

وقالت الخارجية التركية: "نقل يلدز رسالتنا إلى الشركاء المفاوضين، وهي أنه من الضروري تجنب أي تأثير للأحداث في غزة على الوضع في سوريا، ومن المهم أيضًا تكثيف العملية السياسية على الفور لحل المشاكل الإنسانية في سوريا وإيجاد حل طويل الأمد ضمن قرار الأمم المتحدة رقم 2254".