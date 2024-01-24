تركيا بمجلس الأمن: جرائم حرب إسرائيل في غزة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن استمرار الحرب في غزة لا يمكن أن يؤدي إلى سلام، لافتًا إلى أن أنقرة حذرت من مخاطر الهجمات الإسرائيلية على السلم الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال كلمة فيدان في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة.

وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، أضاف فيدان أن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية في غزة ويجب محاسبتها، مؤكدًا أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين على حدود 1967.

وأشار إلى أن الحلول المؤقتة تؤدي إلى حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.