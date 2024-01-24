أعلنت شركة النقل البحري "ميرسك" بأن البحرية الأمريكية تعترض عددا من القذائف في مضيق باب المندب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وأشارت الشركة إلى حدوث انفجارات قريبة من سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في مضيق باب المندب.