وفقًا لشائعة جديدة ظهرت في كوريا الجنوبية، تفكر شركة سامسونج في إطلاق نسخة أرخص من هاتف Galaxy Z Fold6 القادم. لا يعني هذا أن Fold6 نفسه سيكون أرخص، ولكن قد يتم طرح خيار أرخص بجانبه. ويقول مصدر هذه الشائعة أن هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها سامسونج على الإطلاق في تطوير هاتف قابل للطي بتكلفة أقل.

استعد للشراء..سامسونج هتنزل موبايل فخم جدا بسعر رخيص

ومن المثير للاهتمام أن سبب اختيار خط Fold لهذه الخطوة بدلاً من Flip هو أن أجهزة Flip التي تم إطلاقها حتى الآن تحقق مبيعات أعلى بكثير. لذلك، من خلال طراز Fold أرخص، يمكن تنشيط خط Fold من جديد.

ويبدو أن هذه الخطوة ستساعد سامسونج على اكتساب المزيد من الزخم مع أجهزتها القابلة للطي في السوق الصيني، الذي يهيمن عليه حتى الآن اللاعبون المحليون. ومع ذلك، لا تزال سامسونج تتمتع بحصة سوقية مزدوجة الرقم في الصين للهواتف القابلة للطي، وهو أعلى بكثير مما يمكن أن تقوله عن الهواتف التقليدية، حيث تبلغ حصتها حوالي 1٪.

إشاعة: سامسونج تفكر بإطلاق نسخة مُخفضة السعر من هاتف Galaxy Z Fold6

وبإطلاق هاتف Fold6 أرخص، فإن ذلك سيؤدي ببساطة أيضًا إلى توسيع السوق العالمية للهواتف القابلة للطي، التي تتقدم فيها سامسونج حاليًا، مما يمنحها ميزة على المنافسين الذين لا يمتلكون عروضًا قابلة للطي أو لا يبيعونها على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن الأمور بعيدة كل البعد عن الاستقرار. وقد يؤثر إطلاق مثل هذا الجهاز على ربحية سامسونج سلبًا، وهو أمر غير مفاجئ.

استعد للشراء..سامسونج هتنزل موبايل فخم جدا بسعر رخيص

كما يبدو أن الشركة تعتقد أنه إذا كان هناك ركود اقتصادي وشيك، فسيركز الطلب على المنتجات المتميزة الأكثر تكلفة - يبدو هذا الأمر غير منطقي إلى حد ما، ولكن الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال سيظلون يمتلكون الكثير من المال حتى لو خسروا بعضًا منه خلال ذلك الركود، بينما أولئك الذين لديهم أموال أقل في البداية لن يشتروا الهواتف بالتأكيد.