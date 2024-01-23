سعرها أعلى من 100 ألف جنيه..الناس ينسفون نظارة آبل الجديدة من الأسواق

أعلنت شركة آبل عن نظارة Vision Pro في شهر يونيو الماضي، لكن الطلبات المسبقة الرسمية لها في الولايات المتحدة بدأت فقط الأسبوع الماضي.

كوو يتوقع بيع 500 ألف وحدة من Apple Vision Pro قبل نهاية العام

يقدر المحلل مينغ-تشي كو أن آبل باعت ما بين 160 ألفًا و180 ألفًا من وحدات Vision Pro، والتي نفدت الآن وتم تحديد تاريخ شحنها في غضون 5-7 أسابيع.

بينما الطلب الأولي قوي، يتوقع كو أن يتراجع بمجرد حصول الرواد الأوائل على طلباتهم. لم تتغير أوقات الشحن المقدرة خلال اليومين التاليين لبدء الطلبات المسبقة لـ Vision Pro، وهو ما لا يحدث عادةً بالنسبة لأجهزة آبل الأخرى مثل iPhone، حيث يزداد الطلب مع تمديد تقديرات الشحن تدريجياً.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع كو أن تشحن آبل 500 ألف وحدة من Vision Pro بحلول نهاية العام.

يبلغ سعر نظارة آبل الجديدة Apple Vision Pro ما يقدر ب 3500 دولار أمريكي أي ما يعادل 108 ألف جنيه مصري تقريبا .