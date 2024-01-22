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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث سمارت ووتش من سامسونج.. ستغنيك عن Apple Watch

أحدث سمارت ووتش من
أحدث سمارت ووتش من سامسونج..ستغنيك عن Apple Watch

كشفت منصة اعتماد SIRIM الماليزية مؤخراً عن سوار Samsung الذكي القادم Galaxy Fit 3 ، يشير هذا إلى اقتراب موعد إطلاقه الرسمي، لذا إليكم جميع التفاصيل التي نعرفها حتى الآن.

 

Galaxy Fit 3 

 

ظهر سوار Galaxy Fit 3 القادم من شركة سامسونج العملاقة على منصة اعتماد SIRIM الماليزية. وفقًا للقائمة، يحمل السوار الرقم النموذجي SM-R390. يشير اعتماد SIRIM إلى إطلاق وشيك ولكنه لا يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الجهاز. كما يوحي الاسم، سيعمل السوار الذكي كجهاز لتتبع اللياقة البدنية.

تم رصد Samsung Galaxy Fit 3 أيضًا على Bluetooth SIG جنبًا إلى جنب مع Galaxy XCover 7 في ديسمبر 2023. كما تتضمن الشهادات الأخرى TUV Rheinland و BIS و FCC.

مزايا متوقعة

 

ادعى تقرير حديث أن Samsung Galaxy Fit 3 قد يوفر عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا بشحنة كاملة واحدة.

وهذا تحسن كبير يبلغ 7 أيام مقارنة بسابقه، وفي تسريب منفصل، كُشف عن تصميم السوار الذكي، والذي أظهر خيارات ألوان مختلفة وشاشة أكبر أيضًا.

بناءً على ما نعرفه حتى الآن، من المتوقع أن يأتي Galaxy Fit 3 بمجموعة متنوعة من المستشعرات الصحية التي تمكن من تتبع النوم وضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

كما قد يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 1.1 بوصة تدعم الإضاءة الدائمة. وتشمل الميزات الأخرى البارزة مقاومة للماء حتى 5 أمتار، وتعقب Find My، وبطارية 200mAh، وشحن 5W.

Galaxy Galaxy Fit 3 Samsung Samsung Galaxy Galaxy Xcover 7

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