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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عرضه الأول في مهرجان كان.. فيلم EDDINGTON في السينمات 18 يوليو

إيما ستون
إيما ستون
نجلاء سليمان

حظي فيلم “EDDINGTON” للمخرج الأمريكي الشهير آري أستر بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الماضي، حيث استُقبل بوقوف جماهيري حافل دام عدة دقائق.


وأثار الفيلم نقاشًا واسعًا بين النقاد والجمهور على حد سواء، وهو  يمثل نقلة جديدة في مسيرة آري أستر، حيث ينتقل من الرعب النفسي إلى الدراما الوجودية المعقدة، بأسلوبه البصري الفريد.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة  من أشهر نجوم هوليوود وهم خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، إيما ستون، أوستن باتلر ، وغيرهم.


وقد لقي أداء خواكين فينيكس بالذات إشادة خاصة من النقاد، حيث وصفه البعض بأنه “أحد أعظم أدواره منذ فيلم الجوكر”، كما أبدع بيدرو باسكال في دور مركب يتطلب حسًا داخليًا عميقًا، بينما أعادت إيما ستون تأكيد مكانتها كممثلة تتقن الغوص في الأدوار النفسية المركبة.

تدور أحداث الفيلم في بلدة “إدينجتون” الريفية، التي تبدو ساكنة ومثالية، لكن سرعان ما تنكشف طبقات معقدة من الأسرار والعلاقات المتشابكة.

كل شخصية تخفي شيئًا ما، وكل صمت في المدينة يحمل معنى، وفي هذا السياق، يستعرض الفيلم صراعات إنسانية تتراوح بين الذنب، الغفران، والهوية الذاتية.

رغم الثناء الكبير على الجوانب الإخراجية والبصرية، انقسمت الآراء حول وتيرة الفيلم وبنيته غير التقليدية. بعض النقاد وصفوه بأنه “عمل فني جريء”، بينما رأى آخرون أنه “يتطلب مشاهدة مركزة لفهم معانيه العميقة”.

من المقرر أن يُعرض فيلم “EDDINGTON” في صالات السينما العالمية ابتداءً من 18 يوليو المقبل، وسط ترقب واسع من عشاق السينما المستقلة والدراما النفسية ذات الطابع الفلسفي.

EDDINGTON إيما ستون مهرجان كان

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