فعاليات الأوبرا للاحتفال بذكرى 30 يونيو

تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو التى شكلت نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث وعبرت عن وعي الشعب المصري وتمسكه بهويته.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام الفخر بتنظيم الاوبرا 3 فعاليات متنوعة تقام على التوازى يوم الاثنين 30 يونيو تمثل ليلة فى حب مصر، مضيفا أن الإبداع بمختلف صوره لعب دوراً محورياً في بث الحماسة الوطنية كافة الاحداث التاريخية التى مرت بها البلاد وجسد تطلعات المجتمع باساليب متعددة، مشيرا إلى ان الثقافة والفنون قوة ناعمة تسهم في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء .

جدير بالذكر ان ليلة الاثنين 30 يونيو تشهد 3 فعاليات متنوعة فعلى المسرح الكبير تقام في التاسعة مساء احتفالية فنية كبرى تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بمشاركة نخبة من نجوم الغناء بالاوبرا والشاعر عبد الله حسن .

كما يشهد المسرح الصغير ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية أمسية لفرقة "أعز الناس" للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوى تضم فقرات فنية منوعة تعبر عن روح الثورة وتلقى الضوء على أمجاد الوطن من إخراج محمد شلبى ومدير الفرقة الفنان شريف شوقى وتأتى تحت إشراف عام ورؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز .

ويحتضن مسرح الجمهورية احتفالية مميزة للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل كورال الاطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار تضم برنامجا غنائيا وموسيقيا يحمل طابعا وطنيا.