إسعاد يونس تطرح تساؤلا للجماهير بشأن حلقتها القادمة

طرحت الفنانة إسعاد يونس للجماهير سؤلاً بشأن ضيف حلقتها في صاحبة السعادة يوم الأحد عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت إسعاد يونس: "ضيف حلقة يوم الأحد.. أكيد عرفتوه".



تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة يوم الأحد المقبل 29 يونيو من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc "، آسر ياسين ووالدته منى الدغيدي.

يتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن بداياته الفنية وكيفية دخوله إلى عالم التمثيل وكيف تغلب علي مشكلة الخجل التي عانى منها في بداية حياته.

كما يكشف عن كواليس وأسرار يسردها لأول مرة عن حياته الخاصة ونشأته وعلاقته بوالدته ودورها في حياته، فيما تتحدث والدته منى الدغيدي عن الكثير من الأسرار الخاصة عن آسر حتي وصوله إلى هذه المرحلة من النجومية.



https://www.instagram.com/share/_6vqyHh1h?fhid=XzZ2cXlIaDFo