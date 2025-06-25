آسر ياسين يكشف عن كواليس مشواره الفني مع إسعاد يونس

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة يوم الأحد المقبل 29 يونيو من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc "، النجم آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي.

يتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن بداياته الفنية وكيفية دخوله إلى عالم التمثيل وكيف تغلب علي مشكلة الخجل التي عانى منها في بداية حياته.

أسر ياسين ووالده مع إسعاد يونس

كما يكشف النجم عن كواليس وأسرار يسردها لأول مرة عن حياته الخاصة ونشأته وعلاقته بوالدته ودورها في حياته، فيما تتحدث والدته منى الدغيدي عن الكثير من الأسرار الخاصة عن آسر حتي وصوله إلى هذه المرحلة من النجومية.

أما حلقة يوم الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة" فستكون إعادة حلقة الفنانة دنيا سامي وصديقاتها.

مسلسل قلبي ومفتاحه

وكانت أخر أعمال أسر ياسين مسلسل قلبي ومفتاحه والذى شاركه البطولة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.