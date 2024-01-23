كشفت سامسونج عن باوربانك جديد بقوة 45 واط يتوافق مع سلسلة Galaxy S24. سيتم طرح باوربانك Quick Charge 45W بسعة 20,000mAh للبيع اعتبارًا من الغد.

سامسونج تطرح باوربانك جديد بقوة 45 واط بجانب سلسلة Galaxy S24

ينضم باوربانك 45W 20,000mAh إلى باوربانك 25W 10,000mAh الذي يحتوي على منفذين USB-C ومتاح للبيع منذ فترة.

سامسونج عملت باور بانك جديد بأعلى كفاءة..السعر هنا

يتوفر باوربانك 20,000mAh باللون البيج وسيبلغ سعره 60 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. تصل قوته الإخراجية القصوى إلى 45 واط عند توصيله بجهاز واحد. لا يمكننا رؤية تقسيم الطاقة لتأكيد كيفية تقسيم المنفذين الثلاثة للقدرة.

صُنع غلاف باوربانك Quick Charge 45W بسعة 20,000mAh من 20٪ مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك ويأتي مع كابل USB-C.