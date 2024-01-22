عطل كبير في واتساب يخص الصور والكاميرا..طريقة الإصلاح هنا

أصدر تطبيق واتساب WhatsApp مؤخرًا تحديثًا لإصداره التجريبي على نظام Android (2.24.2.20) يعالج خطأً حرجًا في الكاميرا كان يزعج المستخدمين. حيث منع الخطأ، الذي تم اكتشافه في التحديث السابق، المستخدمين من تشغيل الكاميرا داخل التطبيق.

كانت هذه المشكلة مزعجة بشكل خاص عند محاولة التقاط ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً عبر دردشات واتساب أو علامة التبويب "الحالة".

واتساب يحل مشكلة الكاميرا

أبلغ العديد من المختبرين التجريبيين عن مواجهة رسالة خطأ تنصحهم بإعادة تشغيل جهازهم كلما حاولوا استخدام ميزة الكاميرا. ومع ذلك، لم يؤدِ إعادة تشغيل الهاتف ولا إغلاق التطبيق بالقوة إلى حل المشكلة. أعاقت هذه المشكلة المستمرة تجربة المستخدم، حيث يعتبر التقاط ومشاركة المحتوى المرئي جانبًا أساسيًا في تجربة واتساب.

بإدراك خطورة هذه المشكلة، عمل واتساب على الفور على إيجاد حل، لا يقدم التحديث الجديد المتوفر على متجر Google Play إصلاحًا للخطأ فحسب، بل يقدم أيضًا ميزة جديدة ومثيرة لمشاركة الملفات تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين، يعزز هذا الإضافة وظائف التطبيق، مما يجعل مشاركة الملفات أكثر سهولة وكفاءة.

من المهم للمستخدمين، خاصة أولئك الذين لديهم ميزة التحديث التلقائي ممكّنة، تنزيل وتثبيت هذا الإصدار التجريبي الأخير لتجنب أي انقطاعات في استخدام ميزة الكاميرا.

يضمن التحديث تجربة أكثر سلاسة وخالية من الأخطاء، مما يسمح للمستخدمين باستخدام الكاميرا ومشاركة الوسائط بالطريقة المقصودة.

بالإضافة إلى إصلاح عطل الكاميرا، يعمل واتساب بنشاط على تقديم ميزات جديدة. فقد قاموا مؤخرًا بتحديث ميزة "القنوات" بأربعة إضافات جديدة، بما في ذلك الرسائل الصوتية، والتصويتات، والعديد من المشرفين، والقدرة على المتابعين لمشاركة التحديثات على حالة واتساب الخاصة بهم. كما يختبر واتساب أيضًا ميزة التصويتات داخل القنوات.