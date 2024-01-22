بعد 3 شهور فقط من إطلاقه.. خصم على أحدث موبايل Vivo

حصل هاتف iQOO 12 على تخفيض في السعر بقيمة 200 يوان في الصين وتعد الصين من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

للإشارة، تم الإعلان عن الهاتف مع iQOO 12 Pro في نوفمبر 2023، أي بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر، تلقى iQOO 12 أول انخفاض في السعر. إليك نظرة على الأسعار الجديدة للجهاز.

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انخفاض سعر iQOO 12 في الصين

كما هو موضح في الصورة أعلاه، فإن إصدار 12GB + 256GB من iQOO 12 متاح الآن بخصم 200 يوان على JD.com. وبالتالي، فهو غير مسجل بسعر 3799 يوان (حوالي 528 دولارًا)، والهاتف متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر في السوق الصيني.

مواصفات iQOO 12

يتميز iQOO 12 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K (1260 × 2800 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز. يوفر هيكل الإصدار الصيني مقاومة للغبار والماء بدرجة IP64. كما أنه يحتوي على إطار من الألومنيوم محشور بين ألواح زجاجية في الأمام والخلف. للأمان، فهو مزود بمستشعر بصمة في الشاشة ويعمل على نظام OriginOS 4.0 المستند إلى Android 14.

يتميز iQOO 12 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بميزة OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي، وكاميرا تقريب periscope OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع OIS ودعم تقريب بصري 3x.

يعمل الهاتف الذكي الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 أيضًا في الصين بإصدارات 12GB + 512GB و 16GB + 512GB و 16GB + 1TB، لكن هذه التكوينات لم تحصل على تخفيض في السعر.

كما أنه يوفر ميزات أخرى مثل مكبرات صوت مزدوجة وجهاز إرسال IR ووحدة تبديد حرارة كبيرة.