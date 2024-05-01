عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد نهائي دوري حياة كريمة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ختام فعاليات دوري مونديال حياه كريمة والذي أقيم مساء  اليوم الأربعاء  على ملاعب مركز شباب عرب جهينه احدى قرى حياه كريمه بادارة شباب شبين القناطر ، ضمن فعاليات مونديال حياة كريمة بمحافظات الجمهورية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.


ومن جانبه ، أشاد الدكتور محمود الصبروط بجهود الدولة المصرية  وتوجيهات القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والانشائية بقري ومراكز حياة كريمة على مستوى الجمهورية بكافة القطاعات للوصول الحياة معيشية تليق بالمواطن المصري فى كل طموحات الجمهورية الجديدة.


وأشار الصبروط  إلى الدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف البرامج والانشطة المختلفة والخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لقري ومراكز حياة كريمة بهدف رفع الوعى لدى النشء والشباب والعمل على بناء الشخصية المتكاملة ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ووصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين بجميع محافظات الجمهورية.


وتضمنت فعاليات الحفل الختامى عروض رياضية فى الكاراتيه والكونغفو بمركز شباب عرب جهينة واختتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة والتى أسفرت  عن فوز مركز شباب العسايلة بالمركز الأول والحصول على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه والصعود للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، وحصد فريق مركز شباب المريج المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيها ، بينما حصل مركز شباب طحوريا على المركز الثالث  وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ، وفى المركز الرابع مركز شباب عرب صبيح وجائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

 
جدير بالذكر أن دورى مونديال حياة كريمة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية شارك به عدد 32 فريقا واقيمت الفعاليات على مدار 6 أشهر بمشاركة مايقرب من 400 مستفيد من اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والحكام ، وتم لعب الدور التمهيدى بنظام المجموعات بواقع 8 مجموعات  واللعب بنظام دورى من دور واحد ، أعقبه صعود المركز الأول والثانى  من كل مجموعة لدور ال16 للعب بنظام خروج المغلوب وصولا للأدوار النهائية والمباراة الختامية .

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الرياضة بالقليوبية الشباب والرياضة بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

العثور على جثة لسيدة ملقاة وسط الزراعات بالقليوبية

عمر الشبراوي سفيراً للنوايا الحسنة على مستوى الجامعات المصرية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وسراييفو البوسنة والهرسك

رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر «إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية»

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تكريم الطلاب الموهوبين رياضيا

مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بعقار في القليوبية

محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لشم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين

محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ