وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد نهائي دوري حياة كريمة

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ختام فعاليات دوري مونديال حياه كريمة والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملاعب مركز شباب عرب جهينه احدى قرى حياه كريمه بادارة شباب شبين القناطر ، ضمن فعاليات مونديال حياة كريمة بمحافظات الجمهورية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبه ، أشاد الدكتور محمود الصبروط بجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والانشائية بقري ومراكز حياة كريمة على مستوى الجمهورية بكافة القطاعات للوصول الحياة معيشية تليق بالمواطن المصري فى كل طموحات الجمهورية الجديدة.



وأشار الصبروط إلى الدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف البرامج والانشطة المختلفة والخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لقري ومراكز حياة كريمة بهدف رفع الوعى لدى النشء والشباب والعمل على بناء الشخصية المتكاملة ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ووصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين بجميع محافظات الجمهورية.



وتضمنت فعاليات الحفل الختامى عروض رياضية فى الكاراتيه والكونغفو بمركز شباب عرب جهينة واختتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة والتى أسفرت عن فوز مركز شباب العسايلة بالمركز الأول والحصول على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه والصعود للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، وحصد فريق مركز شباب المريج المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيها ، بينما حصل مركز شباب طحوريا على المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ، وفى المركز الرابع مركز شباب عرب صبيح وجائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.



جدير بالذكر أن دورى مونديال حياة كريمة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية شارك به عدد 32 فريقا واقيمت الفعاليات على مدار 6 أشهر بمشاركة مايقرب من 400 مستفيد من اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والحكام ، وتم لعب الدور التمهيدى بنظام المجموعات بواقع 8 مجموعات واللعب بنظام دورى من دور واحد ، أعقبه صعود المركز الأول والثانى من كل مجموعة لدور ال16 للعب بنظام خروج المغلوب وصولا للأدوار النهائية والمباراة الختامية .