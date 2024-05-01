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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لإنتاج الرغيف.. وزير التموين: نستهدف استلام 3.5 ملايين طن قمح محلي واستيراد 5 ملايين

صدى البلد

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن استهداف وزارته استلام نحو 3.5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم القمح الحالي والذي بدأ 15 أبريل الماضي.. متوقعا استيراد مصر بين 5.5 ملايين إلى 6 ملايين طن قمح من مناشئ مختلفة لتلبية الاستهلاك المحلي.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء استقرار الأسعار بعد انخفاضات كبيرة في عدد من السلع الرئيسية منها الدقيق والزيت واللحوم والدواجن.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع اكثر من  26 مشروعاً  بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة وتوفر فرص ما يقرب من  400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات.

ونوه بأنها مشروعات  ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة  
 

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية   والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق والنائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية  بحضور وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، حيث تم  طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة  بمحافظات " البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد "  على مساحة تقرب من  405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة  ،وقامت  11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية  والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

استقرار الأسعار استيراد مصر الاتحاد العام للغرف التجارية الاستهلاك المحلي الدكتور إبراهيم عشماوي

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