زينب حسن تطلق صحابي بيفرقوا.. تامر حسين ومدين مفاجأة الكليب



أطلقت المطربة زينب حسن ، أحدث أغانيها "صحابي بيفرقوا" عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube.



أغنية" صحابي بيفرقوا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، تحت إشراف رباب يونس، وصورتها فيديو كليب في أجواء صيفية مرحة، من إخراج هبة الغندور، ومدير التصوير مصطفى مدحت، ومهندس الديكور أحمد عبد السلام وإدارة فنية عبد الله البداد وإشراف عام حسن طالب.

تدور أحداث الأغنية حول زينب التي تحتفل بعيد ميلادها، وتغني لرفاقها سواء تمكنوا من الحضور أم لا، ولتفاجأ في نهاية الكليب بحضور أصدقائها، ومن بينهم تامر حسين ومدين ليفاجآها ضمن أحداث الكليب.



ويمكنك الاستماع للأغنية الآن على جميع المنصات الغنائية وموقع يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي وكافة الإذاعات العربية.

أحدث اغاني زينب حسن

وفى شهر ديسمبر الماضي ،أصدرت الفنانة زينب حسن أغنيتها الجديدة "أمل كداب"، عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، والتي تُعد واحدة من أبرز الأعمال الفنية التي تقدمها في مسيرتها الفنية، والأغنية كتب كلماتها الشاعر محمد شافعي، ولحنها إسلام رفعت.

وتولى توزيعها الموسيقي عمر الصباغ، وتحمل في طياتها مشاعر مركبة ومؤثرة، وتُعد تحدياً فنياً جديداً للفنانة التي تحرص على تقديم الفن الراقي في مختلف إصداراتها.