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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هاتفين سامسونج يستاهلوا فلوسك

أرخص هاتفين سامسونج
أرخص هاتفين سامسونج يستاهلوا فلوسك

تشتهر شركة سامسونج بتقديم مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بأسعار مختلفة، بدءًا من الهواتف الرائدة الفاخرة وحتى الهواتف الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة. وبالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص ولكن يلبي احتياجاتهم الأساسية، فإن هناك اثنين من الهواتف الذكية من سامسونج يستحقان النظر فيهما، وهما:

Galaxy A03 Core

يعد Galaxy A03 Core هو أرخص هاتف ذكي من سامسونج في مصر، حيث يأتي بسعر 3899 جنيهًا مصريًا. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج Unisoc SC9863A وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

Galaxy A03 Core

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

Galaxy A13

يعد Galaxy A13 هو الهاتف الذكي الثاني من سامسونج في القائمة، حيث يأتي بسعر 5000 جنيهًا مصريًا. يتميز الهاتف بشاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G80 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

أرخص هاتفين سامسونج يستاهلوا فلوسك

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق). ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

أيهما أفضل؟

بشكل عام، يعد Galaxy A13 هو الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر رخيص ولكن يقدم أداءً أفضل وميزات أكثر. يتميز الهاتف بشاشة أكبر ومعدل تحديث أعلى ومعالج أقوى وذاكرة وصول عشوائي أكثر وكاميرا خلفية رباعية.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر أرخص، فإن Galaxy A03 Core هو خيار جيد. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وبطارية قوية، كما أنه يقدم أداءً جيدًا في المهام اليومية.

الخلاصة

كلا الهاتفين من سامسونج يقدمان قيمة جيدة مقابل السعر. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر رخيص ولكن يلبي احتياجاتك الأساسية، فإن Galaxy A03 Core هو خيار جيد. وإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر رخيص ولكن يقدم أداءً أفضل وميزات أكثر، فإن Galaxy A13 هو الخيار الأفضل.

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