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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص iPhone في 2024.. قيمة أم مزايا محدودة؟

أرخص iPhone في 2024:
أرخص iPhone في 2024: قيمة أم مزايا محدودة؟

مع تزايد الطلب على الهواتف الذكية بأسعار معقولة، يقع iPhone SE في بؤرة الاهتمام كأوفر هاتف أيفون حاليا. لكن هل يقدم حقًا قيمة مناسبة أم هناك تضحيات يجب فهمها؟ في هذا التقرير نلقي نظرة فاحصة على أرخص iPhone في 2024.

 

البطل الصغير: iPhone SE (2022)

 

يتصدر iPhone SE (2022) عرش أرخص هواتف أبل بسعر يبدأ من 429 دولارًا أمريكيًا. يتميز بتصميمه الكلاسيكي المستوحى من iPhone 8، لكن بداخله يضج قلب قوي: معالج A15 Bionic المتطور الذي يمنح أداءً سلسًا لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسهولة.

يحمل الهاتف شاشة IPS LCD مقاس 4.7 بوصة بدقة 750 * 1334 بكسل، وهي ليست الأفضل في السوق لكنها تكفي للاستخدامات الأساسية وتصفح الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة. كما تتوفر كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، كافيتان لالتقاط صور جيدة في الإضاءة الجيدة.

 

نقاط التضحية مقابل السعر:

 

بالطبع، يواجه iPhone SE بعض التنازلات بسبب سعره المنخفض. الشاشة صغيرة قياسيا، ولا يدعم شبكات 5G الأحدث، كما تبلغ سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت فقط، وهو أمر قد يبدو محدودًا لبعض المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، عمر البطارية ليس الأفضل.

 

خيارات بديلة؟

 

هناك خيارات أخرى تستحق التأمل، مثل iPhone 11 الذي يقدم شاشة أكبر وعمر بطارية أطول مقابل 499 دولارًا أمريكيًا. كما تتوفر هواتف Android قوية بأسعار منافسة مثل Pixel 6a من جوجل الذي يتميز بكاميرا ممتازة.

iPhone SE هو خيار مناسب لمن يبحثون عن هاتف أيفون بسعر منخفض ويحتاجون إلى أداء قوي للاستخدامات اليومية الأساسية. مع ذلك، من الضروري فهم المزايا والقيود التي يأتي بها قبل اتخاذ القرار.

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