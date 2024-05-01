رئيس جامعة الجلالة الأهلية: نشهد تقدما كبيرا في التعليم العالي بالسنوات الأخيرة

أكد الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن جامعة الجلالة تربط التخصصات العملية بسوق العمل.



وأضاف الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة الجامعات المصرية تشهد تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية عملت على زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والتنوع في روافد التعليم.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة وقعت شراكات دولية مع عدد من الجامعات الدولية أبزرها جامعة أريزونا ستيت، وهي واحدة من أفضل الجامعات عالميا، مبينا أن جامعة الجلالة توفر إمكانية الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية.