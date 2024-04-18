مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية

وقع مركز تحديث الصناعة بملف ربط الصناعة بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة والاستفادة من الخبرات العلمية لتعزيز عمل مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها على مستوى الجمهورية.



وقع البروتوكول دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور/ محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية.



ويهدف البروتوكول إلي التعاون في مجالات إستغلال قدرات الباحثين وطلبة الجامعة لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات الإدارية والإنتاجية المختلفة للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، تطوير منتجات تساهم في زيادة تنافسية الشركات الصناعية من خلال تسويق مخرجات مشروعات التصميم الخاصة بالطلبة والباحثين على الشركات الصناعية وتقديم خدمات استشارية للشركات الصناعية خاصة في مجالات تحسين العمليات الإنتاجية، تعزيز مفاهيم التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.



كما تتضمن بنود البروتوكول توفير فرص تدريبية لطلبة جامعة الجلالة الأهلية، فضلًا عن تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصناعي من خلال برامج العلمية والتعليمية والتدريبية المتوفرة لدي الجامعة